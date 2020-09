Politie zoekt in water van Haagse Bos naar vermiste Niek de Graaf

Een speciaal team van de politie zoekt woensdag opnieuw in het Haagse Bos naar de vermiste Niek de Graaf. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen is expert in het vinden van vermisten in het water. De 56-jarige Hagenaar ging vorige week hardlopen in het bos en kwam niet meer terug. ‘We maken ons zorgen om hem’, zegt de politie tegen mediapartner Omroep West. ‘Er is angst dat hij zichzelf wat wil aandoen.’

De politie zocht vorige week met honden in en rondom het Haagse Bos. ‘Daarnaast hebben we camerabeelden opgevraagd van de omgeving van het bos. Die hebben we deels bekeken en we zijn nog niet klaar; het is veel werk. Verder gaan we de gangen van Niek de Graaf na’, zegt een politiewoordvoerder.

Dinsdag toonde opsporingsprogramma Team West bewegende beelden van De Graaf, gefilmd door een camera in het Haagse Bos. Na de uitzending kreeg de politie één tip binnen. ‘Die trekken we na.’ De telefoon van De Graaf werd eerder in het bos gevonden, maar staat uit. ‘Dat spoor loopt dus dood.’

Passantenonderzoek

Dinsdagochtend deed de politie een passantenonderzoek in het Haagse Bos, in de buurt van paleis Huis ten Bosch. ‘Dat doen we altijd op dezelfde dag en rond dezelfde tijd, in de hoop dat mensen die er een week eerder ook liepen, iets hebben gezien’, zegt een woordvoerder.

Bij 80 procent van de vermissingen is het binnen een tot twee dagen duidelijk waar de vermiste is, blijkt uit cijfers van de politie. Bij zo’n 20 procent duurt de vermissing langer, maar die gevallen zijn niet altijd urgent. ‘Er zitten bijvoorbeeld ook mensen bij die niet gevonden willen worden’, zei een woordvoerder van de Landelijke Eenheid eerder tegen Omroep West.

Urgente vermissing

Wat de politie doet, verschilt per vermissing. ‘We maken ons zorgen om hem. Er is angst dat hij zichzelf wat wil aandoen’, zegt de politie over Niek de Graaf. De politie spreekt in dit geval van een urgente vermissing. Dat zijn zaken waarbij er geen sprake is van vrijwillig vertrek en de veiligheid van de vermiste of van de samenleving in gevaar is.

De dochter van De Graaf deed een paar uur na de verdwijning van haar vader een oproep op Facebook: ‘Papa is gaan hardlopen en niet teruggekomen. Kunnen jullie alsjeblieft een oogje open houden of jullie hem zien.’ Daarna kreeg ze tientallen vrijwilligers op de been die het Haagse Bos en de wijk eromheen uitkamden.

Sociale media

De politie kwam in de zaak van Niek de Graaf meteen in actie en begon met zoeken. Doet de politie in deze zaak meer dan normaal, of speelt de familie een rol, die meteen de sociale media opzocht? ‘Omdat de familie ermee naar buiten kwam, kregen we vragen van de media en die beantwoorden we’, zegt een woordvoerder. ‘Maar wat we nu doen, doen we altijd. We komen er alleen niet altijd mee naar buiten.’