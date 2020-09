Toegangsweg Scheveningen dicht vanwege werkzaamheden

De Jurriaan Kokstraat op Scheveningen is tot halverwege oktober afgesloten voor het verkeer, vanwege werkzaamheden aan het tramspoor. Het gehele traject waar op dit moment aan het spoor wordt gewerkt is de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg.

Tijdens de werkzaamheden rijdt tramlijn 1 niet tussen halte Kneuterdijk en Scheveningen Noord. HTM zet vervangend vervoer in. Verkeer wordt omgeleid.

Op de belangrijke toegangsweg naar de badplaats wordt gewerkt aan verbreding van het spoor, zodat ook hier nieuwe trams kunnen rijden. Deze zijn breder dan de bekende rode trams. De nieuwe, brede trams kunnen meer reizigers vervoeren en zijn beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Langs de route komen nieuwe halteperrons die voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat iedereen zelfstandig met de tram kan reizen. De nieuwe haltes krijgen moderne digitale borden met vertrektijden en nieuwe wachtruimtes.

Een deel van het spoor is al vernieuwd, zoals op de Scheveningseweg en in het centrum tussen Centraal Station en de Kneuterdijk. Nu is het laatste deel van de route aan de beurt.

De werkzaamheden op Scheveningen duren tot juli 2021.