Tot twee maanden cel voor demonstranten die politie belaagden

Tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Den Haag zijn woensdag celstraffen tot twee maanden en taakstraffen opgelegd aan mannen die de politie belaagden tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen, meldt mediapartner Omroep West. De verdachten keerden zich tegen de politie tijdens de uit de hand gelopen betoging op 20 augustus rond het Binnenhof in Den Haag. De politie hield die dag in totaal acht personen aan. Een agent raakte gewond bij de ongeregeldheden.

Tussen de honderd en tweehonderd mensen demonstreerden op 20 augustus tegen de coronaspoedwet. Op de Lange Poten kwam het tot een confrontatie tussen de politie en enkele demonstranten. Op beelden is te zien dat een groep agenten wordt belaagd. Ze worden geslagen en geschopt.

Tekst gaat verder onder het Twitter-bericht

Advocaat haalt hard uit naar twee agenten in de zaal. 'Dat je hier in de baas zijn tijd komt zitten om te kijken of je hier een schnabbel uit kunt halen'. Hij stelt voor dat ze beter buiten hun werk kunnen gaan doen en de beledigingen niet zo persoonlijk hadden moeten opvatten. — Sander Knura (@sanderknura) September 2, 2020

Een 42-jarige man uit Den Haag kreeg de hoogste straf opgelegd voor het geweld tegen de politie en opruiing. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij had volgens de politierechter een leidende rol en droeg bij aan de agressie en de grimmige sfeer van de demonstratie. Zijn gedrag noemde de politierechter ‘onacceptabel’.

Tekst gaat verder onder het Twitter-bericht

De officier vindt de opmerking van de advocaat totaal niet kunnen. 'De agente was op de demo om haar werk te doen. En de verdachte beledigt haar' — Sander Knura (@sanderknura) September 2, 2020

De politierechter veroordeelde een 33-jarige man uit Sint-Willebrord tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand voor het slaan en bespugen van een agent, wat de rechter ‘ontzettend vies en kwetsend’ noemde.

‘Uit emotie’

Een man van 33 uit Etten-Leur werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De man bekende dat hij ‘uit emotie’ een trap had gegeven tegen een politiebus, waar beelden van zijn gemaakt. Hij noemde het zelf fout en betuigde spijt. Hij moet daarnaast een schadevergoeding van 3.000 euro betalen voor de veroorzaakte schade aan de politiebus.

De snelrechtzitting begon met een wrakingsverzoek door een 48-jarige verdachte uit Den Haag. De rechter had hem eerder veroordeeld in een andere zaak, waardoor de verdachte geen vertrouwen had in een eerlijk proces. Door het wrakingsverzoek blijft de man voorlopig vastzitten. De wrakingskamer beslist binnenkort of hij een andere rechter krijgt toegewezen.