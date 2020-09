Coronaproof seizoen bij De Nieuwe Regentes: “De beleving is toch anders”

Om de start van het nieuwe seizoen coronaproof mogelijk te maken heeft ook De Nieuwe Regentes de indeling van de zaal moeten aanpassen zodat het publiek afstand tot elkaar kan bewaren. “De hele grote zaal ziet er anders en gezellig uit”, dat zegt Laudie Vrancken van theater De Nieuwe Regentes in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We hebben kistjes laten timmeren door onze vrijwilligers waardoor er een paar stoelen overdekt zijn, als tafeltje. Daar staat een kaarsje op, je drankje kan mee in de zaal en zodoende kan iedereen voldoende afstand houden. Eigenlijk is het heel gezellig. Het is een beetje variété-theater.”

Vrancken verwacht geen problemen, in de zomerperiode heeft men bij het theater kunnen proeven aan het nieuwe normaal wat wordt gehanteerd in theaters. “We hebben wel geoefend hè? In juli mochten er 30 mensen in de zaal en daarna mochten er 100 mensen in de zaal, dus we hebben deze hele zomer geoefend om het allemaal coronaproof te organiseren.”

Wel hoopt Vrancken dat, op termijn, de zalen weer volledig gevuld mogen worden met publiek. “De beleving is toch anders als je tegen elkaar aan zit en samen voelt wat er op het podium gebeurt. De interactie tussen spelers en publiek dat voel je toch sterker en dat beleef je anders als je dicht tegen elkaar zit dan zo verspreid over de hele zaal.”

Omdat er minder publiek een plek kan krijgen was er ook een uitdaging om de programmering te maken: “Dat heeft te maken met financiën, want je verkoopt minder kaarten en je kunt ook minder verkopen. Je moet ook wel voorzichtig zijn met wat je op het podium zet: komt het wel uit?” Toch kijkt Vrancken tevreden naar de komende programmering. “Het lijkt er heel gewoon uit te zien, maar het is ook wel spannend. Het is toch spannend of het allemaal door kan gaan, maar wij houden de moed erin.”

Tijdens de Spetterende Seizoensopening doet het theater aan spreiding van het publiek: “Normaal gesproken hebben we 5000 man in het gebouw en die gaan van de grote zaal naar de kleine zalen en terug. Dat kan natuurlijk niet. Dus voor deze seizoensopening hebben we een route door het gebouw, van een halfuurtje. Daarbij ga je langs de kleedhokjes, langs de kleine zaal -wat vroeger het kikkerbadje was-, via het diepe naar het Ketelhuis naar de grote zaal. Daar zie je overal een heel kort optreden van theater, muziek, dans en onze filmprogrammering. Dus je proeft van alles wat en we hopen dat dat dan naar meer smaakt.” Onder meer de community-art voorstelling Zand en Veen staat op het programma.

Luister hier naar het gesprek met Laudie Vrancken op Den Haag FM.