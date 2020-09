Eerste Haagse Openbare ruimte Prijs voor Loper Oude Centrum

De eerste Haagse Openbare ruimte Prijs is toegekend aan het gebied ‘Loper Oude Centrum’. Eerder dit jaar konden projecten en locaties worden ingestuurd om kans te maken op de prijs. Van de negenentwintig ingezonden projecten, werden er vijf genomineerd. De vijfkoppige vakjury koos uiteindelijk een winnaar.

De jury heeft op een aantal zaken specifiek gelet. Zo is de gebruikswaarde zeer van belang: kun je er goed lopen en ook zitten. Daarnaast is ook de toekomstwaarde van een plek essentieel: hoe gaat de plek om met hittestress en is er genoeg wateropvang bij extreem weer. En tot slot is uiteraard ook de vormgeving niet onbelangrijk: is er sprake van een heldere structuur en zijn de gebruikte materialen goed en ook op de langere termijn bruikbaar.

‘De route verbindt een aantal buurten op een hele logische wijze met elkaar. Er zitten aan die route allerlei plekken, zoals bijvoorbeeld het Huygenspark. Dit is de verdiende rode loper voor alle bewoners van Den Haag om hun stad op een gastvrije manier binnen te komen vanaf Hollands Spoor’, aldus Annemieke Fontein, voorzitter van de vakjury.

Er kon door inwoners van Den Haag ook worden gestemd voor de publieksprijs. Het meeste aantal stemmen ging naar Buitenplaats Ockenburgh. De inzender van de locatie schreef het volgende over Buitenplaats Ockenburgh: ‘In het sterk vergrijsde en verdeelde Loosduinen was een schreeuwende behoefte aan gedeelde trots. Veelal oudere mensen zetten hun talenten en tijd in voor de aanleg van de tuin. Zij bleken de motor achter de verbinding van jong (leerlingen en studenten) en oud, Westlands en Haags en de redding van de verwaarloosde Buitenplaats Ockenburgh.’

Voor meer informatie over de Haagse Openbare ruimte Prijs kun je kijken op www.platformstad.nl