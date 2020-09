Hart voor Den Haag wil dat deal Noordeinde-pand alsnog wordt vernietigd

Wat Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos betreft is er voldoende reden om de vastgoeddeal met betrekking tot het pand aan het Noordeinde ongedaan te maken. “Er is op geen enkele manier aan de regels voldaan. En als je daar niet aan voldoet, dan kun je achteraf zeggen: ‘dan gaat de deal niet door’ en dan wordt de deal alsnog vernietigd”, zegt Sluijs in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We bijten ons vast in het dossier omdat de zaak stinkt”, zegt Sluijs. “Het is zo dat de tassenmaker de voorkeur heeft gekregen om dit pand te kopen. De koopprijs is altijd angstvallig geheim gehouden. Dat bleek uiteindelijk 1,7 miljoen euro te zijn. De waarde is minimaal 3,6 miljoen euro en daar hoef je geen beëdigd taxateur voor te zijn om dat te zien.”

Het pand naast het paleis werd door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de gemeente Den Haag, die verkocht het voor hetzelfde bedrag door aan Munie. binnen vier maanden verkoopt Munie het pand alweer aan vastgoedinvesteerder Jeroen de Wilde.

“Met Bibob voorkom je dat je jaren later dit soort debatten hebt.” Burgemeester Van Zanen viel vertrekkend wethouder Revis keihard af. Wethouder speelt mooi weer, burgemeester laakt gang van zaken. College wist in 2016 al van wanbeleid en uitbuiting maar zette deal toch door. 👇 pic.twitter.com/T0YKfR1pWQ — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) September 3, 2020

Burgemeester Jan van Zanen stelde dat er een fout gemaakt is door geen Bibob-onderzoek in te stellen voor de verkoop van het pand, dat tekende De Telegraaf op. “Daar ben ik heel blij mee. De burgemeester viel zijn eigen wethouder, Revis, gewoon keihard af daarmee. En de burgemeester gaf ons ook gewoon gelijk dat dat Bibob-onderzoek plaats had moeten vinden. En als dat dus gebeurd was, dan was de geschiedenis heel anders gelopen. Dan was die deal niet doorgegaan. Want uit het Bibob-onderzoek was dan naar voren gekomen dat Munie sinds 2016 geen euro belasting betaald had. Dan weet je dus dat er een beslag van de belastingdienst op de loer ligt. En dat is dus ook wat er nu gebeurd is: binnen twee weken werd er beslag gelegd door de belastingdienst.”

Hart voor Den Haag wil dat de verkoop ongedaan wordt gemaakt. “Wat we er nu aan hebben is dat we je eigenlijk kan concluderen dat er aan alle voorwaarden, om deze verkoop op deze manier te doen, niet voldaan is. De koopprijs is nooit inzichtelijk en transparant geweest. De koopprijs is zelfs geheim gehouden. Het taxatierapport is zelfs geheim gehouden, zodat de controle onmogelijk gemaakt is. Uiteindelijk blijkt de marktwaarde miljoenen hoger te zijn en is er ook niet aan de regels voldaan van het Bibob-onderzoek wat gewoon ook verplicht is om bij zo’n verkoop te doen. Dus er is op geen enkele manier aan de regels voldaan. En als je daar niet aan voldoet, dan kun je achteraf zeggen: ‘dan gaat de deal niet door’ en dan wordt de deal alsnog vernietigd.”

Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis stelde meermaals dat de gemeente geen verwijten te maken waren bij haar rol in het dossier. “Dan heeft de wethouder 100 kilo boter op het hoofd en daar loopt ie ook op volop in de zon mee, want het is gewoon absoluut niet waar. De gemeente heeft willens en wetens meegewerkt aan deze deal. Terwijl in 2016 al bleek dat de medewerkers die er geplaatst werden niet betaald werden, dat pensioenpremies niet afgedragen werden, dat er geen contracten waren, dat ze gedwongen werden te werken… Dus in 2016 wisten ze al precies wat voor vlees ze in de kuip hadden. Alle seinen stonden op rood.” Revis vertrekt over een aantal weken bij de gemeente Den Haag om aan de slag te gaan bij Staatsbosbeheer. “Dat maakt het hele verhaal eigenlijk nog gekker. Ik vind het ongelofelijk dat er geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor deze kwestie.”

