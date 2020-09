Mogelijkheid voor terugkeer vlaggenmast vuurtoren Scheveningen

De vlaggenmast in de top van de vuurtoren op Scheveningen keert waarschijnlijk toch terug. Na de renovatie van de vuurtoren bleek de mast, tot verbazing van Scheveningers, te zijn verdwenen. “Met 4 en 5 mei viel dat heel veel Scheveningers op, toen ben ik in de pen geklommen om te kijken hoe we dat konden veranderen”, zegt Roos Padmos in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het is ontzettend raar. Op vlaggetjesdag hoort de Scheveningse vlag te wapperen. Op momenten dat de Koning jarig is hoort ie te wapperen. Met feest- en rouwdagen hoort ie te wapperen. Het is heel raar dat ie weg is. Zeker als je ziet dat op alle andere vuurtorens in Nederland de vlag niet wegbezuinigd is. Hij hoort er gewoon op”, aldus Padmos. “Rijkswaterstaat zegt: ‘het is geen Rijksgebouw dus hoeft ie er niet op te wapperen’.” Die reactie verbaasde Padmos: “Mijn huis is ook geen Rijksgebouw, maar als het Bevrijdingsdag is dan hoort mijn vlag gewoon buiten.”

Hart voor Den Haag-raadslid René Oudshoorn stelde er vragen over aan het stadsbestuur, uit de antwoorden blijkt dat er een mogelijkheid is voor de terugkeer van de mast. “De beheerder Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de vuurtoren nu geen vlag heeft omdat deze onbemand is. Er is altijd iemand nodig die een vlag op tijd inhangt en weer weghaalt. Rijkswaterstaat is wel bereid toestemming te geven om een vlaggenmast te plaatsen indien externen hiertoe mogelijkheden zien”, zo schrijft het stadsbestuur.

Padmos is blij met het antwoord en ziet mogelijkheden: “Er staat nu in elk geval zwart op wit dat als we een team maken dat het er is. En dat team dat is ondertussen geformeerd door de vier mensen die fanatiek bezig waren met de financiering. Het enige wat daar in rest is het goed op papier zetten zodat Rijkswaterstaat er wel iets mee moet. En dan hoop ik natuurlijk dat Rijkswaterstaat gaat zeggen: ‘oké, dan gaan wij ook zorgen voor de financiering’, maar zo niet dan komt het ook goed.”

De overtuiging is er bij Padmos dat de vlag snel weer in top kan op de Scheveningse vuurtoren. “Ik denk bij het volgende vlaggenmoment, op Prinsjesdag, zal het nog niet zover zijn. Maar ik verwacht zeker dat het de keer erna zo zal zijn dat er weer een vlag wappert.”

Luister hier naar het gesprek met Roos Padmos op Den Haag FM.