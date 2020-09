Prinsjesdag 2020 zonder rijtoer, wel een vrije dag voor Haagse scholieren

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus een stuk soberder plaats dan normaal gesproken, maar dit heeft geen gevolgen voor de leerlingen van de Haagse scholen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Voor hen is Prinsjesdag altijd een vrije dag en ook dit jaar is dit het geval op dinsdag 15 september.

Eke Wolters van De Haagse Scholen legt uit dat de vrije dagen voor dit schooljaar al ruim van tevoren zijn bepaald en dat die daarom gewoon blijven staan. Ook al is er dit keer geen rijstoet om naar te kijken. Voor de leerlingen van het Lucas Onderwijs geldt hetzelfde, vertelt Ilonka van Hagen.

Prinsjesdag zal dit jaar even wennen worden. Niet alleen is om een nieuwe uitbraak van het coronavirus te voorkomen de traditionele rijtoer geschrapt, ook het militair ceremonieel wordt beperkt en mensen wordt nadrukkelijk gevraagd deze dag niet naar Den Haag te komen. De verwachting is dat de coronavoorschriften, zoals de anderhalve meter-regel, niet goed nageleefd kunnen worden bij een grote toestroom van mensen. Normaal gesproken komen er heel veel mensen op Prinsjesdag af. De gemeente Den Haag roept mensen op de viering dit jaar via de televisie te volgen.

Grote Kerk

De troonrede wordt dit jaar niet in de Ridderzaal uitgesproken, maar in de Grote Kerk. De kerk biedt in tegenstelling tot de Ridderzaal voldoende ruimte voor 225 Kamerleden en het kabinet, met inachtneming van een onderlinge afstand van anderhalve meter. De troon wordt vanwege Prinsjesdag vanuit de Ridderzaal verplaatst naar de Grote Kerk.

Het is voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering niet op het Binnenhof plaatsvindt. Officieel hoeft Prinsjesdag niet te worden verplaatst, maar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer kozen hier toch voor, omdat ze zich goed aan de richtlijnen van het RIVM en kabinet willen houden.