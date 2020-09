Tweede Kamer praat na ongeregeldheden in grote steden met justitieminister

In de Tweede Kamer wordt vandaag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gesproken over de onrust en het geweld in verschillende steden.

Reden voor het gesprek is het feit dat er onder meer in Den Haag en Utrecht sprake was van steekpartijen, rellen, onaangekondigde demonstraties en geweld tegen handhavers en verkeersregelaars. In juli werd op Scheveningen een verkeersregelaar bekogeld met stenen, in augustus werd duidelijk dat deze zomer een verkeersregelaar met een ploertendoder op zijn hoofd werd geslagen.

Grapperhaus wil dat er hard wordt opgetreden, al is het wel zo dat lokale overheden daarin het voortouw moeten nemen. Een gesprek daarover heeft de minister al gehad met de burgemeester van de vier grote steden, het Openbaar Ministerie en de politie.

Ook denkt de minister aan preventieve maatregelen, zoals meer inzet van politie in de wijk en de aanpak van wapenbezit. Daarnaast wordt onderzocht of de ouders van jongeren verplicht kunnen worden om ondersteuning te krijgen om het kind te beschermen zodat het niet verder afglijdt.