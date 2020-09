Wethouder: “Vaccineren is de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid”

In Den Haag wordt komende week een speciale vaccinatieweek georganiseerd. Met de actieweek is het de bedoeling dat bewustzijn over vaccineren wordt vergroot, ook moet het helpen de vaccinatiegraad te verhogen. “Vaccineren is de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal.

“Voor een goede bescherming tegen infectieziekten is een vaccinatiegraad van 95% nodig. In Den Haag krijgt bijna 90% van de kinderen alle inentingen. Dat is onvoldoende om iedereen goed te beschermen”, stelt Parbhudayal. “De infectieziekten waartegen we inenten, kunnen zo weer de kop opsteken, denk maar aan de mazelenuitbraak in Den Haag in 2019. Voor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn, op basis van hun leeftijd of vanwege vroeggeboorte of een chronische ziekte, blijven deze ziekten levensgevaarlijk. Zij hebben de bescherming van anderen hard nodig.”

De Haagse Vaccinatieweek wordt van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september op diverse locaties in de stad gehouden en is een initiatief van gemeente Den Haag, GGD Haaglanden en Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag. Speciaal voor de vaccinatieweek is er een tijdschrift gelanceerd met de titel ‘Den Haag vaccineert’. In het magazine staat praktische informatie en belicht alle facetten van het vaccineren. Ouders krijgen het gratis mee tijdens hun bezoek aan het CJG. Daarnaast komt het te liggen in de wachtkamers van huisartsen en verloskundigen.