Wijkbewoners en studenten treden samen op

Bewoners van het Regentessekwartier stonden samen met studenten van het Koninklijk Conservatorium donderdagmiddag op het podium van Theater De Nieuwe Regentes. Het was het eindresultaat van een van de groepjes studenten die deze week met verschillende organisaties en mensen uit de buurt aan de slag gingen om hun opleiding in de praktijk te brengen.

“Onze studenten kunnen heel mooi zingen en heel mooi spelen. Maar wat ze ook moeten leren is hoe je dat op een plek kan brengen waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen en wat je kunt betekenen voor je publiek”, zegt Renee Jonker namens het Koninklijk Conservatorium.

Wat Nancy Verkooien van Theater De Nieuwe Regentes betreft blijven sommige projecten niet eenmalig. “We hopen dat we deze concepten kunnen verduurzamen”, zegt Verkooien.

Het optreden met de twee amateurzangers uit de buurt was slechts een van de projecten die de studenten deden. Andere groepjes gaven een opera voor cliënten van een verzoringstehuis, traden op in een boksschool of gingen zingend aan de slag met taalles.

Foto: Lieuwe van Slooten