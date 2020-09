Burgemeester beëindigt demonstratie op Malieveld

De gemeente Den Haag heeft een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld beëindigd, dat meldt mediapartner Omroep West. Demonstraties waren alleen daar en op de nabij gelegen Laan van Reagan en Gorbatsjov toegestaan. Omdat demonstranten het Malieveld wilden verlaten, heeft de politie op last van de burgemeester de demonstratie beëindigd.

De burgemeester heeft de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Ondanks meerdere aanwijzingen van de politie, wilden de demonstranten het Malieveld verlaten. Dat is niet toegestaan en daarom is de demonstratie beëindigd. https://t.co/0ulbBKOekb — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) September 4, 2020

Vrijdag werd op verschillende plekken in Den Haag gedemonstreerd, daarbij was veel politie aanwezig. Voor het Binnenhof staat onder meer een muur van agenten. Ook op bijvoorbeeld het Plein, voor de ingang van de Tweede Kamer, is de politie zichtbaar aanwezig, vertelt een politiewoordvoerder. De HTM liet trams omrijden vanwege de demonstranten. Er is in ieder geval één demonstrant aangehouden.

Voor vrijdag waren meerdere demonstraties aangemeld, op diverse locaties, geeft de politiewoordvoerder aan. Zo was opgeroepen te protesteren tegen de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. De manifestatie is op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg.