Diamant Theater wil cultuuranker blijven, nieuw plan wordt ingediend

Met een nieuws seizoen bij het Diamant Theater in aantocht komt de vraag boven wat de toekomst is voor het cultuuranker in Haagse Hout. Eerder bleek dat de subsidie voor het cultuuranker in dat stadsdeel niet werd toegekend aan het Diamant Theater. Directeur Mariët Struijk blijft echter vol vertrouwen kijken naar de toekomst van het theater. “Jazeker”, zegt Mariët Struijk in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM in reactie op de vraag of men in 2021 nog cultuuranker zal zijn. Eerder werd het subsidieverzoek voor het theater in Haagse Hout afgewezen.

Struijk weet te vertellen dat men een nieuwe poging doet om door te kunnen als cultuuranker. “We gaan zeker solliciteren. We zeker de ambitie om het cultuurankerschap voort te zetten.” Daarvoor moet wel een nieuw plan ingediend worden. “We willen meer jongeren bereiken, we gaan meer inzetten op participatie, diversiteit en verbinding. We gaan dingen aanpassen en anders inrichten dan we in het vorige plan hebben gedaan.” De plannen worden later vrijdag toegelicht.

Het theater van Haagse Hout heeft daarnaast ook de wens voor een eigen pand in het stadsdeel: “Dat staat nog steeds op het lijstje, dat blijft een uitdaging. We zijn in gesprek met lokale instanties. Sowieso gaan we meer programmeren op verschillende locaties. Maar we proberen ook wel een eigen locatie op te zetten, niet in de vorm van een supergroot theater – dat is gewoon lastig, daar moet wel plek voor zijn – maar wel dat we een soort van bijeenkomst-plek hebben.”

Seizoensstart

De seizoensstart beleeft het theater vrijdag met een uitverkocht UITfestival in Haagse Hout. “We zijn er heel blij mee, dat betekent ook dat onze bezoekers er ook echt weer zin in hebben om van start te gaan. Het is gewoon fijn om weer mensen binnen te hebben. We zijn natuurlijk een tijd gesloten geweest, we hadden er ook bewust voor gekozen dat we pas in het nieuwe seizoen open gaan.”

Coronamaatregelen

Ook in Haagse Hout zijn de coronamaatregelen een belangrijk onderdeel voor de organisatie om rekening mee te houden. “Wat we bijvoorbeeld met het uitfestival doen: wij hebben lange tafels neergezet, daar kunnen mensen zitten. Aan de tafels kunnen ze dan ook lekkere hapjes krijgen. En natuurlijk wordt er rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. We hebben ook gevraagd met hoeveel mensen de gasten komen, zo delen we de tafels in en zorgen we dat iedereen op gepaste wijze afstand kan houden. Gelukkig hebben we een grote zaal en kunnen we nog steeds 80 mensen kwijt.”

Luister hier naar het gesprek met Mariët Struijk op Den Haag FM.