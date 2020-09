CBS: veel meldingen uit Den Haag over drugsactiviteit in eigen buurt

Geen Embassy Festival op het Lange Voorhout, festival gaat volledig online

Aan de start van het culturele seizoen wordt normaliter ook het Lange Voorhout het terrein van het Embassy Festival, maar door corona en de daarbij horende maatregelen is er dit jaar geen festival in het centrum van Den Haag, wel is er een online-variant bedacht. “Omdat het Embassy Festival best wel populair is kun je het eigenlijk heel moeilijk organiseren dat er niet teveel mensen komen en tijdens corona kun je niet teveel mensen op één locatie hebben”, vertelt Carly Dutton in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het Embassy Festival is ook het Embassy Festival omdat het écht voor iedereen is. En wat we niet wilden is dat een handjevol mensen konden genieten van het festival dit jaar. Vandaar dat we online zijn gegaan dit jaar.”

De verschillende culturen presenteren zich dit jaar online, op de website van het festival. “Je kunt online bijvoorbeeld workshops vinden hoe je een sumoworstelaar kunt maken van origami. Dat kan dus!”, vertelt Dutton enthousiast. “Je kunt leren hoe je ‘hoi’ zegt in het Koreaans of Pools leren spreken, maar je kunt ook heel veel cooking-video’s kijken waardoor je lekker mee kan koken dit weekend. Maar er is ook dans en muziek. Eigenlijk voor iedereen is er wel wat te vinden online.”

In samenwerking met de verschillende ambassades is er ook een receptenboek gemaakt. “Dus mocht je echt thuis willen koken met al die smaken van die verschillende landen, dan kun je met het receptenboek in de hand zelf de internationale keuken in duiken.”

Foto: Wouter Vellekoop / 2019

Luister hier naar het gesprek met Carly Dutton op Den Haag FM.