Hof: Wilders is wel schuldig, maar hij krijgt geen straf

Het hof heeft Geert Wilders wel schuldig verklaard aan groepsbelediging vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak, maar hij krijgt geen straf opgelegd. De uitspraken dateren van inmiddels ruim zes jaar geleden. “Het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder dat van een politicus, staat in dit geval niet aan een veroordeling in de weg”, aldus het hof.

De PVV-voorman stond terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 had gedaan. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder “Minder! Minder!” als antwoord. “Dan gaan we dat regelen”, reageerde Wilders daarop. “Onnodig grievend”, zegt het hof over deze uitspraak. “Ook al is die gedaan in de context van het politieke debat.”

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep. Het hof sprak de politicus nu vrij van aanzetten tot haat of discriminatie “omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen”. Het OM had in hoger beroep een geldboete van 5000 euro geëist.

Het strafproces duurde langer dan gebruikelijk, door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een ongekend felle strijd tussen Openbaar Ministerie en Wilders en zijn advocaat.

Volgens Wilders was er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken. Het hof was het met het OM eens dat er geen sprake is van een politiek proces. “Het hof ziet geen inmenging van de minister of ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak.”