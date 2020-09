‘Horeca niet verantwoordelijk voor stijging coronabesmettingen’

In de horeca in Den Haag is het aantal coronabesmettingen niet opvallend hoog. Dat zegt Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen mediapartner Omroep West.

Volgens hem zijn de afgelopen week maar drie of vier horecabedrijven gesloten vanwege besmettingen. ‘Dat is slechts 0,1 procent van alle horecazaken in Den Haag’, zegt hij. Jan van Zanen uitte donderdag zijn zorgen over het aantal besmettingen in horecagelegenheden.

Van Zanen, die voorzitter is van de Veiligheidsregio Haaglanden, is bezorgd over de stijging van het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus in de regio. ‘Een opvallend deel van deze besmettingen vindt plaats in horecagelegenheden’, zei hij. ‘Afgelopen week zijn daarom in Den Haag meerdere horecagelegenheden gesloten.’

Volgens Maarten Hinloopen van de KHN valt het wel mee met het grote aandeel van de besmettingen in de horeca. ‘Het is prima dat Van Zanen waarschuwt voor de stijging van de besmettingen in de regio’, zegt Hinloopen. ‘Maar als je kijkt naar de cijfers dan zijn er drieduizend horecazaken in Den Haag en drie of vier daarvan zijn gesloten omdat er sprake was van een besmetting. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar niet echt verwonderlijk.’

Grotere terrassen

Hinloopen ziet dat er nog altijd veel horecabedrijven zijn die het vanwege de coronamaatregelen financieel zwaar hebben. Met de herfst en de winter op komst ziet het er niet beter uit. ‘Nu kunnen mensen nog op het terras zitten, maar straks zullen mensen naar binnen willen’, zegt hij. ‘En binnen is het lastiger om aan die anderhalve meter te voldoen.’

Hij wil daarom dat horecagelegenheden langer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om grotere terrassen uit te zetten. Sinds een paar maanden mogen horecazaken in onder andere Den Haag onder voorwaarden extra terrasruimte innemen zodat ze ondanks de coronamaatregelen toch meer klanten kunnen ontvangen. Deze regeling geldt tot 1 november, maar die termijn zou verlengd moeten worden totdat de horecabranche geen beperkingen meer heeft.

Ontslagen

‘Voor de meeste horecazaken is de extra terrasruimte de enige manier om nog wat geld te verdienen’, zegt hij. ‘Veel horecabedrijven die geen terras hebben zijn nog gesloten omdat het openen van de zaak niet rendabel is met de anderhalve meter maatregel. Als de termijn niet verlengd wordt, dan zullen er weer meer ontslagen vallen en moet er vaker een beroep gedaan worden op steunmaatregelen. Ook vragen wij de gemeente om soepel om te gaan met regels rondom overkappingen en terrasverwarming.’

Daarnaast roept hij de overheid op om haast te maken met het verruimen van de testcapaciteit. Hinloopen: ‘Wij hebben een contactberoep en komen met veel mensen in aanraking. Als mensen bij ons klachten hebben moeten ze snel getest kunnen worden en nu moeten ze vaak wachten.’

Testcapaciteit

Wat Hinloopen betreft zouden alle mensen met een contactberoep snel getest moeten kunnen worden. ‘Of het nou gaat om mensen uit het onderwijs, agenten of horecapersoneel; alle mensen die hun werk niet thuis achter de computer kunnen doen zouden snel een test moeten kunnen doen.’