“Met kunst en cultuur kan je ook op afstand iets moois meegeven”

Bij Theater Dakota is men blij dat vrijdag het cultuurseizoen weer afgetrapt kan worden voor het publiek. “We misten onze gasten heel erg. Het is natuurlijk hartstikke fijn om de buurt weer te zien”, vertelt Frandjescka Balootje in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Met kunst en cultuur kan je altijd op afstand nog iets moois meegeven.”

Ook bij het cultuuranker in Escamp zal de zaal voorlopig, door de coronamaatregelen zoals het houden van afstand, niet even vol zitten als vroeger het geval was. “Het is pittig. Het is kleiner allemaal. Meestal vullen we in onze theaterzaal 100 tot 185 zitplekken, maar dat is nu meer dan gehalveerd. Dat geeft een andere dynamiek. Maar we merken wel dat – wanneer we iets hebben in de theaterzaal – dat men er echt naar uitkijkt, graag reserveert en graag wil komen. Dat geeft een fijn gevoel.”

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september wordt onder de noemer Ook van jou, Dakota start in het theater het cultuurseizoen geopend. Op vrijdag is er in het theater onder meer ruimte voor cabaret, op het plein zijn de graffiti-kunstenaars van The Hague Street Art aan het werk en de Haagse bands Sunny Rays en Jack Faded treden op. “Hij was superblij dat hij zijn eerste concert, in nieuwe omstandigheden, mag geven.” Op zaterdag zijn er in de middag onder meer films te zien, Popkoor Canzone zal optreden en er zijn diverse workshops zoals een drumworkshop voor kids. “Zo ook hebben wij een buurtfilm die gemaakt is tijdens de intelligente lockdown.”

Luister hier naar het gesprek met Frandjescka Balootje op Den Haag FM.