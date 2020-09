Weimarstraat protesteert met lawaaifietstocht tegen onveilige verkeerssituatie

Met een lawaaifietstocht wordt zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur geprotesteerd tegen de onveilige situatie in de Weimarstraat, in het bijzonder het stuk tussen de Beeklaan en de Valkenboskade. “Er zijn meerdere problemen die spelen in vooral dat derde deel van de Weimarstraat, een daarvan is de verkeersveiligheid”, zegt Floor Guldemond in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Het begint met de overconcentratie van coffeeshops die zich in dat deel bevinden. Er is veel drugsverkeer wat, uiteraard, veelal niet uit de buurt komt”, vertelt Guldemond stellig. “En die komen met auto’s die straat in gesjeesd. In principe mag je niet harder dan 30 kilometer per uur, maar daar houden velen zich niet aan. En omdat het ook nog tweerichtingsverkeer is wordt er ook op straat gekeerd, dubbel geparkeerd, noem het maar op. Dat vinden wij best wel problematischer.” De bewoners die verzameld zijn in WijWeimar zouden het liefst zien dat ook dat deel van de straat eenrichtingsverkeer wordt.

Voor de lawaaifietstocht verzamelt men zich zaterdagmiddag om 12 uur op het Regentesseplein, vervolgens is er de toch door de Weimarstraat die zal eindigen bij het pand van buurtorganisatie WijWeimar aan de Noorderbeekdwarsstraat. Ook burgemeester Jan van Zanen zal aanwezig zijn bij het buurtprotest zo weet Guldemond te vertellen.

Luister hier naar het gesprek met Floor Guldemond op Den Haag FM.