Wethouder Hilbert Bredemeijer in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere aandacht besteed aan onderwijs, de handhavers en de kades in Den Haag.

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen. Hij zet in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) onderschrijft het beleid van de minister. In Spuigasten legt hij uit hoe de eerste schoolweek is verlopen.

De wethouder vroeg deze week ook aandacht voor de taken van de handhavers van de gemeente. Sinds het coronavirus zijn de taken van de boa’s behoorlijk veranderd. Waar eerst alleen op leefbaarheid werd gehandhaafd, is daar de volksgezondheid bijgekomen. Ook sprak hij zich uit over nut en noodzaak van de bodycam.

Bredemeijer is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de kades in de stad. In de binnenstad van Amsterdam stortte deze week een kademuur in. De vraag is: hoe groot is de kans dat de kade in Den Haag instort?

Spuigasten

