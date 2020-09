Zingende politicus Elias van Hees lanceert nieuwe plaat

De Haagse zanger en politicus Elias van Hees lanceert zijn derde single in ruim een jaar tijd. Met Stel dat, een feestplaat met motown-achtige invloeden, hoopt hij op een nazomerhit.

Het oud-raadslid en de huidige woordvoerder van de poltieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos kreeg wederom hulp van zijn collega Jelle Meinesz. Meinesz, een Hart voor Den Haag-raadslid, heeft een eigen muziekstudio waar Elias het nieuwe nummer heeft ingezongen. Tyler ‘Alof’ Aarssen sr., eerder verantwoordelijk voor Het Meisje van de Bakker, schreef wederom de tekst en muziek.

Een co-productie met Leico Music van Peter van Kesteren, verantwoordelijk voor de orkestband en eindproductie, heeft geleid tot het eindresultaat. Van Hees is in zijn nopjes: “Mensen snakken naar positiviteit in deze moeilijke periode. Daarom hebben we toch gekozen om ondanks de ellende een gezellige plaat met clip te maken. Mijn eerste single Het meisje van de bakker is fantastisch opgepakt door de radiozenders. Hier ben ik enorm dankbaar voor en met deze release hoop ik dat succes minstens te evenaren en veel mensen blij te maken.”

Luister hier naar het interview met Elias van Hees op Den Haag FM

Stel dat is te beluisteren op de streamingportals zoals Spotify, Apple Music, Deezer en Youtube. Jaap van Didden van JvD Recording maakte de vrolijke videoclip, waarin Elias met danseressen te zien is.