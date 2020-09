Omgekomen verzetsmensen in het Oranjehotel herdacht

Dode bij steekpartij in portiek aan de Schoutendreef

Bij een steekpartij is zaterdagmiddag een dode gevallen. Dat meldt de politie. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding van een steekpartij aan de Schoutendreef in Zuid-West.

Rond 16.10 uur zaterdagmiddag werd een gewonde man gevonden in het portiek aan de Schoutendreef. Hij bleek neergestoken. Hulpdiensten kregen assistentie van artsen die werden ingevlogen met de traumahelikopter. Ondanks de hulp overleed de man in de portiek, zegt de politiewoordvoerder. Zij kan niet zeggen of het gaat om de bewoner van de flat.

Geen verdachte aangehouden

Zaterdagavond was er nog geen verdachte aangehouden. De politiewoordvoerder zegt dat er verder onderzoek wordt gedaan aan de Schoutendreef. De politie doorzocht de omgeving met een speurhond en ook waren forensisch experts ter plaatse. De omgeving van de flat was afgezet met linten.