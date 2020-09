Kijk live mee: ‘geheime’ vuurwerkshow en dronespektakel op Scheveningen

Geen vuurwerk op Scheveningen door COVID-19? Misschien geen ‘traditioneel’ festival, maar wel vuurwerk. Rond 21.30 uur zaterdagavond wordt de hemel boven de kust verlicht door sterren en sierpijlen die uiteenspannen in een stralende vuurwerkshow. Aansluitend is er een spektakel met honderden drones.

In 2020 zou dan toch het 40-jarig bestaan van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen groots worden gevierd, maar ook dit het evenement ging niet door vanwege de coronacrisis. En dat terwijl in het voorgaande jaar het achtste lustrum door de organisatie was afgeblazen vanwege de strenge Europese veiligheidsmaatregelen.

‘Wij zijn natuurlijk teleurgesteld dat na vorig jaar dit jaar het evenement wederom niet in originele vorm kon plaatsvinden, maar we zijn erg blij dat we een passend alternatief hebben weten te vinden. Hopelijk hebben we hiermee Den Haag alvast warm kunnen maken voor de volgende editie’, aldus een optimistische Bjorn van Dijl, van Stichting International Vuurwerkfestival Scheveningen.