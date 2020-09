Malieveld vol met schoenen van zorgpersoneel

Omgekomen verzetsmensen in het Oranjehotel herdacht

Wederom staat het Malieveld vol in verband met een protest. Geen boze boeren of anti-coronabeweging, maar schoenen van het zorgpersoneel vullen zaterdag het Malieveld. De schoenen behoren toe aan het zorgpersoneel dat vanwege de coronamaatregelen zelf niet aanwezig kan zijn. De demonstratie is bedoeld om aandacht te trekken voor de hoge werkdruk en lonen binnen de zorgsector.

Naast de schoenen staan bordjes met daarop leuzen zoals ‘stank voor dank’ en ‘we lopen op onze laatste benen’. Het protest wordt georganiseerd vanuit vakbonden CNV, FNV en NU’91. Ook de SP, PvdA en GroenLinks ondersteunen het protest. Onder de naam #MeerDanApplaus eist de zorgsector structureel hogere lonen en verminderde werkdruk. In de Tweede Kamer was daarvoor eerder nog geen steun.

Om 14.00 uur zal een deel van de demonstratie online worden uitgezonden via YouTube en de website van #MeerDanApplaus. Daarbij gaat presentator Humberto Tan in gesprek met het zorgpersoneel en politici. Via Twitter betuigen mensen hun steun aan de demonstratie.

Foto: Erik Kooyman.