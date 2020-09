Schietpartij na ruzie om vrouw: ‘Ik had een normaal leven, nu niet meer’

Meeste besmettingen in Haaglanden sinds begin corona-uitbraak

In de regio Haaglanden zijn tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 153 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds het begin van de uitbraak, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder de nieuwe coronapatiënten zijn 99 inwoners van de gemeente Den Haag en 26 mensen uit Delft.

Landelijk gezien was er de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus. Er kwamen tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 744 nieuwe coronabesmettingen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld.

Laag en stabiel

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg vrijdag van 28 naar 35. Op de verpleegafdelingen liggen 95 mensen met het coronavirus, evenveel als op donderdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt wel dat het aantal opgenomen coronapatiënten laag en stabiel blijft.