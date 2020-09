Omgekomen verzetsmensen in het Oranjehotel herdacht

Honderden Nederlandse verzetsmensen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Scheveningse gevangenis om het leven. Tijdens de oorlog kreeg de gevangenis de bijnaam Oranjehotel en na de bevrijding werd het cellencomplex een monument. Hier was zaterdagmorgen de jaarlijkse herdenking te zien.

Meer dan 25.000 Nederlanders zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog vast in het Oranjehotel. Honderden brachten hier zelfs de laatste uren van hun leven door, vlak voor ze door de Duitse bezetters gefusilleerd zouden worden. Op de dodenlijst staan de namen van 734 verzetsmensen die hun verblijf in de Scheveningse gevangenis niet hebben overleefd.

Het cellencomplex werd vorig jaar geopend voor publiek, maar door de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal mensen bij de herdenking zijn. Middelpunt van het monument is Doodencel 601. Deze cel is altijd in zijn originele staat behouden. Op de muren en deurposten van Cel 601 zijn nog steeds originele inscripties van gevangenen te lezen. Soms angstig, maar vaak ook hoopgevend: ‘Kop op!’, ‘De Heere vergeet zijn gevangenen niet’ en ‘Oranje overwint’.

Foto: Omroep West.