Begraafplaats St. Barbara viert honderdjarig bestaan

Al honderd jaar lang wordt de laatste eer bewezen aan overledenen en hun nabestaanden op begraafplaats St. Barbara op de Binckhorst. Daarom hijst een besloten gezelschap samen met vicaris Ad van der Helm de lustrumvlag op zondag 6 september 2020 om 16.00 uur. Met het hijsen van de vlag luidt St. Barbara het lustrumjaar in.

Eén van de hoogtepunten is de afsluiting van het lustrumjaar op 5 september 2021 in de vorm van een Hoogmis. De Bisschop van Rotterdam, Mgr. Dr. J.H.J. van den Ende, draagt deze pontificale eucharistieviering voor in de katholieke Kuyperskerk, de Jacobus de Meerdere. De Hoogmis wordt ondersteund door het Requiem van Fauré. Deze uitzonderlijke bijeenkomst wordt opgedragen aan hen die gestorven zijn door het coronavirus.

Directeur Astrid Oranje staat aanstaande zondag stil bij een eeuw waarin begraafplaats St. Barbara overledenen de laatste eer bewijst. “Zondag gedenken en vieren wij onze honderd jaar zorg aan gestorvenen en steun aan nabestaanden. Een eeuw geleden opende St. Barbara haar deuren aan de Binckhorstlaan. Van een onverharde polderweg is deze plek uitgegroeid tot een brede, strak gelijnde tweebaansweg waar de laatste hand wordt gelegd aan het project Rotterdamsebaan.”

Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s Gravenhage beheert ook begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan 10. St. Petrus Banden neemt op gepaste wijze deel aan het lustrumjaar van St. Barbara. De koepel van de kapel op St. Petrus Banden wordt gedurende het lustrumjaar dagelijks verlicht tussen 21.00 tot 22.00 uur.