Di-rect en Finneas in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Di-rect en Finneas (foto).

Als de naam Finneas je niets zegt, dan misschien zijn volledige naam Finneas O’Connell. Nee, gaat er nog geen belletje rinkelen? Hij schrijft veel muziek met zijn zusje die er hits mee scoort (en grammy’s mee wint, zie foto) onder haar artiestennaam: Billie Eilish. Ja, hè, nu zijn we er. Naast schrijven voor zijn zus, doet hij dat ook voor Celeste en voor zichzelf. Vanavond hoor je zijn nieuwste solo-track. Di-rect zit niet stil ondanks de pandemie, ze geven streamingconcerten op bijzondere Haagse locaties, hadden met ‘Soldier on’ hun grootste hit in jaren, kondigen een nieuw album aan waarvan je in de uitzending alvast een track hoort.

Meer nieuwe releases zijn er van Tricky, SZA, Throwing Muses, Robbie Williams & The Struts, girl in red, EUT, Big Sean, Kans & Bill Callahan.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).