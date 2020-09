Een man gewond, twee mannen opgepakt na steekpartij

Een 29-jarige Hagenaar is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.30 uur gewond was geraakt bij een steekpartij in de Schapenlaan, meldt de politie. Na een zoekactie zijn één man van 26 jaar uit Zoetermeer en één man van 28 jaar uit Den Haag opgepakt.

De steekpartij kwam voort uit een vechtpartij. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachten zitten nog steeds vast. De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij.