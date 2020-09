Huis van Gedichten & Anne-Tjerk Mante in Het Woordenrijk

Het Woordenrijk is terug met gesprekken met dichter/zanger Anne-Tjerk Mante en met Huis van Gedichten over Spoken070.

Zondagavond 20:00 is vanaf nu weer het tijdstip voor gedichten en verhalen op Den Haag FM. Deze zondag spreken we met Hanneke van der Werf van Huis van Gedichten. Zij organiseerden samen met Crossing Border en Haags Hiphop Centrum de spoken word-wedstrijd SPOKEN 070 voor jongeren. We blikken daarop terug en kijken vooruit op hun nieuwe culturele seizoen.

In de studio hebben we vaste medewerker Anne-Tjerk Mante, die niet stil heeft gezeten de afgelopen maanden – we spreken hem over de creativiteit die bij hem loskwam in de lockdown-periode. Tevens hoor je een kort verhaal van Kristel Snellen, de literaire agenda van Den Haag en fijne muziek.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.