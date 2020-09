Vroege zwemochtenden in Zuiderpark en Overbosch toch niet afgeschaft

De vroege zwemochtenden in de zwembaden Zuiderpark en Overbosch worden toch niet afgeschaft. De gemeente besloot de zwembaden niet meer om 7.00 uur ’s ochtends te openen, omdat de coronamaatregelen veel van de zwembaden en het personeel vragen. Maar de gemeente komt nu op dat besluit terug.

Volgens AD Haagsche Courant is het terugdraaien van de vroege zwemochtenden vooral te danken aan zwemster Els de Haan, die zo’n 150 handtekeningen ophaalde van zwemmers die niet blij waren met het besluit van de gemeente. “Ik begrijp die maatregel echt niet. Den Haag wil iedereen aan het bewegen krijgen. En baantjes zwemmen is in deze coronatijd juist een gemakkelijke manier om nog te sporten”, vertelde ze aan de krant.

De vroege zwemmers kunnen in zwembad Zuiderpark op woensdag en vrijdag weer het water in. In zwembad Overbosch zijn de vroege vogels vanaf 14 september weer drie keer per week welkom. Alleen in zwembad De Houtzagerij in de Schilderswijk wordt de maatregel niet teruggedraaid.

“We vinden het in Den Haag ontzettend belangrijk dat men blijft bewegen”, zei wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM. Bredemeijer is als wethouder verantwoordelijk voor de gemeentelijke zwembaden in de stad. “Ook als je ouder bent: blijf bewegen, zwemmen is een goed middel daarvoor. Dus het is nu weer opgelost”, aldus de wethouder.