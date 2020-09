Wethouder Bredemeijer: “Handhavers staan volledig achter Grapperhaus”

De Haagse handhavers van de gemeente staan volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) “volledig achter minister Ferd Grapperhaus”. Dat zei de wethouder zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Bredemeijer is als wethouder verantwoordelijk voor de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) die de coronaregels moeten handhaven.

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid ligt al meer dan een week onder vuur voor het overtreden van de coronaregels op zijn eigen bruiloft. “Wat is gebeurd, is niet oké. Maar hij is diep door het stof gegaan”, zei de CDA-wethouder. “Ik denk dat er niemand in Nederland is – die nadat hij de coronaregels overtreden heeft – er zoveel last van heeft gehad”, zo beschouwde de CDA-wethouder de kwestie.

Tekst gaat verder onder de video

In het debat in de Tweede Kamer had Grapperhaus het zwaar. Forum voor Democratie diende een motie van wantrouwen in, de PvdA kwam met een motie van afkeuring. Beide moties haalden het niet, maar de geloofwaardigheid van de minister heeft een flinke deuk opgelopen.

De minister mag van een meerderheid in de Tweede Kamer nu het vertrouwen en zijn geloofwaardigheid proberen te herstellen. Volgens Bredemeijer is dat bij de Haagse handhavers niet nodig. “Wat ik daar ook hoor, is dat zij volledig achter deze minister staan, omdat ze zien dat het ongelofelijk ingewikkeld is. Dat geeft wel aan dat deze man in staat is geweest om een begin te maken van het herstel van het vertrouwen, want het heeft inderdaad wel een deuk opgelopen. Ik heb ook het vertrouwen dat het herstel er komt.”

Tekst gaat verder onder de video

Vorige week donderdag raakte Grapperhaus in opspraak door beelden die werden verspreid van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hijzelf en ook zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel op de trappen van het stadhuis in Bloemendaal. SBS Shownieuws toonde later opnieuw foto’s waarop de minister onder meer een hand lijkt te geven en zijn schoonmoeder omarmt.