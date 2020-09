Verhoor oud-wethouder Richard de Mos in corruptiezaak van start

Doodgestoken man is 38-jarige Hagenaar

De man die zaterdag overleed na een steekincident op de Schoutendreef in Den Haag is een 38-jarige inwoner van de stad. Hij werd gewond in een portiek van een woning aangetroffen en overleed aan zijn verwondingen.

De recherche is een onderzoek gestart naar het steekincident. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.