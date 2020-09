Honderden fietsers demonstreren met kabaal in Weimarstraat

Zo’n vierhonderd fietsers trokken zaterdag bellend, zingend en roepend door de Haagse Weimarstraat. Het zijn buurtbewoners die willen dat de wijk leefbaarder wordt, en dat fietsers er veilig over straat kunnen. Mediapartner Omroep West was bij het lawaaiprotest aanwezig.

Het rommelt al langere tijd in de Haagse Weimarstraat. Het gaat dan vooral om het derde deel, waar ook enkele coffeeshops zitten. De gemeente is een speciaal programma gestart om de leefbaarheid te vergroten, maar toch demonstreren de bewoners nog een keer. Nu op de fiets.

‘Meer veiligheid, minder gekkigheid’ staat met de hand geschreven op een kartonnenbord dat enkele kinderen op hun fiets hebben geplakt. En wat is die gekkigheid dan? ‘Een heleboel stoute dingen’, zeggen ze.

Steekpartijen

In de straat is het de afgelopen tijd geregeld echt misgegaan. Er waren steekpartijen en volgens velen wordt er ook gedeald. Bovendien is er veel verkeer wat het fietsen niet echt tot een pretje maakt.

Buurtbewoner Arie Schagen: ‘Overdag zie je er niet zoveel van, maar ’s avonds wel.’ Schagen heeft zich voor de gelegenheid versierd met een oranje pet op zijn hoofd inclusief oranje konijnenoren. ‘Ik woon ook in deze buurt en ik wil dat het gewoon een leuke wijk blijft. Daar hebben we in het verleden al veel aan gedaan, maar het is net een oud schip … je blijft aan het werk.’

‘Geen tovenaar’

Aan het eind van de gemoedelijke en ludieke protestfietstocht stond burgemeester Jan van Zanen. Voor hem stond een lege bierkrat met een plankje erop klaar, maar hij verkoos het troittoir: ‘Ik zeg het in jullie gezicht: als ik tovenaar was had ik een andere baan genomen.’ Daarmee zegt hij dus dat de overlast niet van het ene op het andere moment kan verhelpen.

Maar het fietsprotest komt wel bij hem binnen. ‘Ik weet het, ik heb veel werk te doen. En daar heb ik jullie bij nodig’, geeft hij de buurtbewoners mee. Het helpt dan ook dat ze zo massaal op de fiets zijn geklommen zegt de burgemeester. Hij benadrukt dat de bewoners vooral moeten doorgaan om op een vrolijke manier problemen onder de aandacht te brengen. ‘Zodat we dat krijgen wat we allemaal willen: een leefbare buurt!’