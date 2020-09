Huurprijzen Den Haag met 3,6 procent gestegen

Voor het eerst in jaren zijn de huren niet het meest gestegen in Amsterdam. Hier was de stijging 3,5 procent. Den Haag zat daar met 3,6 net boven. Maar in Rotterdam werd de grootste stijging genoteerd, van 4,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de huurstijging vooral wijt aan de hogere inflatie. Die wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel de huur maximaal mag worden verhoogd.

De woninghuren lagen afgelopen juli gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen die niet in handen waren van een woningcorporatie stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de vrijesectorwoningen met 3 procent.

Bewoners van sociale huurwoningen van woningcorporaties moesten gemiddeld 2,7 procent meer betalen. Zij zagen hun huur daarmee minder omhooggaan dan andere huurders. Maar het verschil met vorig jaar was wel het grootst. Toen gingen hun huren nog met 2 procent omhoog.

In Nederland is aan banden gelegd hoeveel de huurprijzen jaarlijks mogen worden verhoogd. Dat wordt onder meer berekend aan de hand van de inflatie en – bij gereguleerde huurwoningen – het inkomen van de bewoners. Dit jaar was de inflatie hoog vergeleken met eerdere jaren en dat werkte door in de huurprijzen.

Verhuurders mogen wel meer geld vragen voor hun woningen als er nieuwe bewoners in trekken. Dit jaar verhoogden zij de huur dan met gemiddeld 9,5 procent, ruim een procentpunt meer dan een jaar eerder.