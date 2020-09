Sloop begonnen van historische panden op hoek Gedempte Gracht en Spui

De sloop van de panden op de hoek van de Gedempte Gracht en het Spui is begonnen. De komende anderhalf jaar worden hier dertig huurappartementen gebouwd, deels in nieuwbouw en deels in de gerestaureerde zeventiende-eeuwse panden.

De vervallen panden zijn voor ondernemers en omwonenden al jarenlang een doorn in het oog. Door de vertraging van het project zijn de panden nog steeds niet gesloopt of gerestaureerd, maar ze zijn wel omheind met hekken.

De stichting Levi Lassen is eigenaar van de panden en wil deze in ere herstellen. “De panden worden historiserend gebouwd”, legde directeur Marco Bierman eerder uit aan Den Haag FM. “Dat wil eigenlijk zeggen dat het panden zijn die lijken op panden die er waren, dus in dezelfde stijl. Wat er straks terug komt zijn enkele tientallen mooie woningen, goed verhuurbare woningen waar mensen prettig kunnen wonen. En wat betreft het winkelaanbod: de kleinschalige winkeltjes komen terug, maar dan in een nieuw en gerestaureerd jasje.”

