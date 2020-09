SP: huurverhoging moet worden teruggedraaid

SP Den Haag-fractievoorzitter ziet het liefst dat de huurverhoging alsnog wordt teruggedraaid. De SP in de Eerste Kamer riep eerder de minister al op om een huurverhoging dit jaar niet door te voeren. “Ik denk dat nu ook wel het moment is dat alle wethouders in de grote steden, en met name die met een linkse inborst – zoals Martijn Balster – dat die zich er ook tegenaan gaan bemoeien”, zegt Arp in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Maandag bleek dat de huurprijs in Nederland met 2,7 procent is gestegen, in Den Haag stegen de huurprijzen bovengemiddeld met 3,6 procent. “Amsterdam is natuurlijk al jarenlang een voorbeeld van een plek waar het misgaat met de prijzen. Dat wij dat nu gepasseerd zijn vind ik tekenend”, zegt Arp.

Arp had van het college verwacht dat zij zelf ook het kabinet had aangesproken op de motie die vraagt om de huurverhoging een jaar over te slaan. “Daar heb ik zelf nog niet veel van gehoord.” Een motie die de wethouder daartoe opriep werd gesteund door SP, de Haagse Stadspartij, NIDA en Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Straks bij @RobKemperman in de uitzending om te praten over het feit dat Den Haag zelfs A'dam is gepasseerd als het gaat om de gemiddelde huurverhoging die mensen voor hun kiezen kregen. Een huurverhoging die nota bene in strijd is met 3(!) aangenomen SP-moties in de Eerste Kamer https://t.co/0PZt7Ky6ii — Lesley Arp (@lesley_arp) September 7, 2020

Nu stelt Arp dat de huurverhoging alsnog ongedaan moet worden gemaakt. “Het kan ook gewoon als we andere politieke keuzes maken. Wooncorporaties hebben de afgelopen jaar 10 miljard belasting betaald aan het Rijk. Via de zogenaamd verhuurderheffing. Dan zeggen heel veel partijen, ook de woonbond, als we dat opheffen dan hebben die woningcorporaties weer ruimte om wat lagere huurprijzen te vragen. Dat soort keuzes kunnen gewoon gemaakt worden, maar men wil er politiek niet aan. Dat is gewoon dom.”

In Den Haag zijn de huren met maar liefst 3,6% gestegen! Hierdoor gaan veel Hagenaars (extra) in de problemen komen. Treurig dat het kabinet dit heeft laten gebeuren. https://t.co/lZPH09xWzL — arjen kapteijns (@kapteijns) September 7, 2020

Luister hier naar het gesprek met Lesley Arp op Den Haag FM.