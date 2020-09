Den Haag FM vernieuwt: meer journalistiek en meer in de wijken

De stadsomroep Den Haag FM wordt journalistieker en wordt zichtbaarder in de stad. Dat doet de lokale omroep door meer mensen in vaste dienst te nemen en nog nadrukkelijker in te zetten op website en app. Ook worden de krachten waar mogelijk gebundeld met Omroep West. Dat doen de omroepen met één doel: de Hagenaars en Hagenezen zo veel mogelijk en zo goed mogelijk informeren.

De website van Den Haag FM krijgt een nieuwe uitstraling, net als de app. Deze worden overzichtelijker en gebruiksvriendelijker voor de lezer. Op de site en app zullen meer verhalen verschijnen die ertoe doen voor alle inwoners: het belangrijkste nieuws van de dag en verhalen vanuit de Haagse wijken. Het gaat hierbij niet alleen om het registreren van feiten, maar ook om verdiepende journalistiek. Radio en televisie blijven uiteraard voor de omroep belangrijke kanalen, net als de muurkranten in de stad waarop het tv-nieuws te zien is.

Op dit moment is er al steeds meer samenwerking tussen de lokale en regionale omroep, die beide in hetzelfde pand zijn gehuisvest. De twee redacties werkten voorheen al samen maar gaan dat nog inniger doen. Het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf – nota bene op Den Haag FM ontstaan – is daar een goed voorbeeld van. Verslaggevers van Den Haag FM zijn in dit programma vrijwel dagelijks te horen. Sinds corona is dit programma ook op Den Haag FM te beluisteren, omdat de nieuwsvoorziening juist in deze tijd belangrijker is geworden.

Sinds het inzetten van de nieuwe koers bij Den Haag FM levert de lokale omroep meer en meer aan Omroep West: de eerste demonstratie tegen de overlast op Scheveningen werd door een verslaggever van Den Haag FM vastgelegd, maar het bericht en de video verschenen ook op Omroep West. De wekelijkse Straatvraag van Pim Markering wordt overgenomen door Omroep West. Uitspraken van Haagse politici in het politieke radioprogramma Spuigasten verschijnen regelmatig ook op omroepwest.nl.

De samenwerking leidt ook tot meer journalistieke slagkracht: journalisten van beide omroepen werken aan verhalen die ertoe doen, zoals het verhaal over vuurwerkshow op Scheveningen of de miljoenenbezuiniging bij HWW Zorg. Ook wordt het team van Den Haag FM journalistiek sterker door de samenwerking met Omroep West.

Bij een nieuwe koers horen ook keuzes. De inzet van professionals op de radio wordt teruggeschroefd. Haagse Ochtendradio en Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM verdwijnen, daarvoor in de plaats komt vanaf 5 oktober één radioprogramma tussen 10 en 12 uur vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. In de morgen hoor je de ochtendshow van Radio West. Daar zullen ook de verslaggevers van Den Haag FM te horen zijn. De informatievoorziening blijft daarmee op peil en Den Haag FM is zichtbaarder in de stad aanwezig. Ook ontstaat er meer ruimte voor radio door onze vrijwilligers.

Door deze koers ontstaat meer ruimte voor verslaggevers, die meer verhalen kunnen maken voor online, radio en tv. Den Haag FM zal met een vaste kern van verslaggevers werken.

De eerste vernieuwingen bij de omroep zijn al zichtbaar en hoorbaar. De nieuwe programmering op de radio start op 5 oktober. De redactie krijgt langzaamaan meer vorm. De site en app worden ook vernieuwd, maar dat zal in 2021 voor de buitenwereld zichtbaar worden. In een verschralend medialandschap bouwt Den Haag FM op deze manier – samen met Omroep West – aan de toekomst van de journalistiek.