Diamant Theater en Kunstpost samen verder als culturele broedplaats in Haagse Hout

In stadsdeel Haagse Hout hebben het Diamant Theater en Stichting Kunstpost een samenwerking aangekondigd. Samenwerkend als de nieuwe organisatie Podium Noord wil men de culturele broedplaats van het stadsdeel worden. “Het was een heel erg voor de hand liggende keuze omdat Kunstpost al jaren in Haagse Hout actief is en veel kunstenaars huisvest en vele projecten heeft opgericht. Aan de andere kant heeft het Diamant Theater waanzinnig haar best gedaan om Haagse Hout te voorzien van kunst en cultuur”, vertelt Elly Hajian van het theater in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het leek ons een mooie samenkomst zodat we samen onze expertise en netwerk kunnen bundelen zodat we nog meer kunnen doen voor Haagse Hout.”

Het Diamant Theater zorgde de afgelopen jaren al voor een aanbod van kunst en cultuur in het stadsdeel. KunstPost werd in 2008 opgericht om kunst in en uit het stadsdeel zichtbaar te maken en een eigen plek te geven. “Met Podium Noord initiëren de twee partijen en de samenwerkingspartners een nieuwe, overkoepelende culturele broedplaats in Haagse Hout. Met een podium én een cultureel kenniscentrum dat beschikt over een uitgebreid netwerk in het stadsdeel en daarbuiten met als doel de kunstbeleving, educatie en participatie voor alle bewoners van Haagse Hout te stimuleren en toegankelijk te maken voor alle bewoners in stadsdeel Haagse Hout”, zo beschrijft men de eigen ambities.

Het nieuwe Podium Noord heeft de ambitie om de komende jaren de cultuurankerfunctie voor het stadsdeel te vervullen. Voor de start van het culturele seizoen 2020/2021 gaf theaterdirecteur Mariët Struijk aan toekomst te zien voor het Diamant Theater als cultuuranker in het stadsdeel Haagse Hout.

Luister hier naar het gesprek met Elly Hajian op Den Haag FM.