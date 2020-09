Geheime vuurwerkshow kreeg subsidie van 134.250 euro

Bezoekers op de boulevard van Scheveningen werden zaterdagavond getrakteerd op een vuurwerkshow van een kwartier. Niemand wist dat de show zou komen, zelfs strandtenthouders werden verrast. De gemeente Den Haag heeft voor het vuurwerk een subsidie van 134.250 euro gegeven, schrijft mediapartner Omroep West. ‘Het gaat niet alleen om de bezoekersaantallen, maar ook om de uitstraling van de stad.’

Het Vuurwerkfestival kon dit jaar voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. In 2018 was het zó druk op het strand dat de gemeente strengere eisen aan het festival stelde. Hier kon de organisatie niet aan voldoen, waardoor er een streep door de editie van 2019 ging. Beide partijen misten het festival en er werden afspraken gemaakt om dit jaar weer terug te komen. Tot corona roet in het eten gooide.

De verbazing was dan ook groot toen zaterdagavond rond 22.00 uur toch ineens het geluid van vuurwerk klonk. De organisatie van het Vuurwerkfestival had een speciale show van een kwartier geregeld, die in het teken stond van 75 jaar vrijheid. ‘Eigenlijk wilden we dit vorige week al doen, op de laatste avond van het oorspronkelijke festival. Alleen kon dat niet door de harde wind’, vertelt organisator Bjorn van Dijl.

Hart onder de riem

Filmpjes en foto’s van het evenement gingen snel rond op social media. Toch was niet iedereen positief. De vraag was waarom de vuurwerkshow geheim was gehouden en alleen toevallige bezoekers op het strand konden genieten van de show. ‘Vergunningen voor grootschalige evenementen worden door het coronavirus niet afgegeven’, legt Van Dijl uit. ‘Maar we wilden de mensen op Scheveningen toch een hart onder de riem steken en iets doen aan de 75 jaar vrijheid.’

Van Dijl heeft de afgelopen dagen veel positieve reacties gekregen. ‘Mensen vonden het een positieve verrassing. Het was eigenlijk een soort flashmob, waarbij we met drones hebben laten zien hoe we een milieuvriendelijke show konden geven.’

Positief in het nieuws

Niemand wist dat de vuurwerkshow zou komen. Zelfs de strandtenteigenaren niet. André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen, was erg positief. ‘Na alle onaangename verrassingen van dit seizoen was dit een aangename en we zijn blij dat we positief nu in het nieuws zijn. Laten we dat vasthouden!’

De vuurwerkshow is mede gefinancierd door de gemeente Den Haag. Zij hebben de organisatie een subsidie van 134.250 euro gegeven voor het evenement van zaterdag. Dit is iets minder dan de 150.000 euro die door de gemeente eind vorig jaar is toegezegd. ‘Vanwege het coronavirus is de organisatie van het Vuurwerkfestival met een nieuw plan gekomen voor dit jaar en daarom is de subsidie ook lager’, vertelt de woordvoerder van wethouder Saskia Bruines.

Veel gedeeld

Dat er door de geheimhouding van het vuurwerk geen extra mensen naar Scheveningen zijn gekomen is volgens de woordvoerder geen probleem. ‘Bij een bijdrage vanuit de portefeuille Economie gaat het niet alleen om bezoekersaantallen, maar ook om bijvoorbeeld wat zo’n festival bijdraagt aan het imago van Den Haag als stad aan zee.’

De gemeente is dan ook tevreden over hoe het evenement is verlopen. ‘Uiteindelijk hebben alle mensen die die avond op het strand waren, en in de strandtenten zaten, een mooie en unieke show gezien (nota bene op de eerste rij), net als de mensen thuis die afstemden op de (online) livestream. En achteraf zijn de beelden veel gedeeld en bekeken via Twitter, Facebook en Instagram en ongetwijfeld ook op andere social media zoals Whatsapp en TikTok’, legt de woordvoerder uit.

Boulevard in vakken

Of er nu meer ‘geheime’ evenementen gaan komen kan de woordvoerder niet direct aangeven. Het plan voor de geheime vuurwerkshow kwam vanuit het Vuurwerkfestival. ‘De organisatie kwam met een alternatief voorstel, omdat het oorspronkelijke plan met bezoekers niet kon doorgaan. Dat heeft de gemeente niet besloten.’

Van Dijl heeft ook de teleurgestelde reacties gelezen van mensen die er niet bij konden zijn omdat de vuurwerkshow geheim was. ‘Maar dat was nu precies de bedoeling’, zo reageert hij. ‘We wilden graag een gebaar maken en door het zo te doen kon het. Evenementen zijn nu eenmaal niet mogelijk, omdat het dan te druk wordt. Dit was voor ons de enige manier. Ik kan moeilijk de hele boulevard in vakken in gaan delen en dan overal bijhouden hoeveel mensen er zijn.’