Gemeente zet spaargeld in om klappen coronacrisis op te vangen

Het Haagse stadsbestuur gaat de speciaal aangelegde coronabuffer inzetten om de gevolgen van de crisis, die COVID-19 veroorzaakt, op te lossen. Hiervoor hoeven de lasten van Hagenaars niet omhoog. Dat staat in de begroting voor 2021-2024 die wethouder Boudewijn Revis (VVD) dinsdag heeft gepresenteerd, schrijft mediapartner Omroep West.

De buffer is aangelegd met geld uit reserves van de gemeente en een bijdrage van het Rijk. In het najaar komt het stadsbestuur daarnaast met een sociaal-economisch herstelplan. Ook doet het stadsbestuur een dringend beroep op het Rijk om extra geld beschikbaar te stellen.

Revis waarschuwt in de presentatie van de begroting voor teruglopende reserves. ‘De algemene reserve die is bedoeld om incidenteel moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, zo goed mogelijk door te komen, is fors geslonken’, zegt de wethouder. De helft van de reserve is namelijk voor de coronacrisis gereserveerd of al ingezet. ‘De reserves moeten worden aangevuld.’ Dat wil de gemeente onder meer doen door vastgoed van de gemeente te verkopen. Om welke panden dat gaat, is nog niet bekend.

Volgens de wethouder is een extra vergoeding vanuit het Rijk voor de gemaakte corona-kosten daarnaast hard nodig. Revis zal daar ook bij het Rijk op blijven hameren, belooft hij. ‘Het is onvermijdelijk dat het Rijk dieper in de buidel zal moeten tasten. De scheefgroeiende financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten wordt een steeds groter probleem en is niet houdbaar.’

Coronabuffer en herstelplan

De coronacrisis hakt er ook in Den Haag flink in en leidt tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven. ‘Het heeft Den Haag op de kop gezet’, aldus Revis. Dat komt onder andere omdat er meer bijstandsuitkeringen worden aangevraagd, omdat veel mensen hun baan verliezen of al zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er ook minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld en toeristenbelasting wordt geïnd.

En dus is een coronabuffer noodzakelijk volgens het stadsbestuur. Die buffer bedraagt ruim 80 miljoen euro. Daarvoor is 46,5 miljoen euro uit de spaarpot van de gemeente gehaald, de rest moet vanuit het Rijk komen. In het najaar wordt duidelijk hoe het sociaal-economisch herstelplan eruit komt te zien. Duidelijk is wel dat de gemeente investeringen naar voren wil halen en projecten versneld wil uitvoeren om zo ‘investerend door de crisis’ komen. ‘We liggen onder vuur door de coronacrisis. En als je onder vuur ligt moet je harder gaan rennen, heb ik geleerd op de militaire academie. Daarom gaan we in Den Haag investeringen versneld uitvoeren en naar voren halen’, aldus Revis. Het geld dat in het herstelplan komt, wil het stadsbestuur gebruiken voor het stimuleren van de werkgelegenheid, het steunen van het midden- en kleinbedrijf en het versnellen van innovaties.