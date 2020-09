Bijna duizend nieuwe besmettingen in een dag, 148 in Haaglanden

ChristenUnie/SGP: “Op bestelling seks kopen is niet normaal”

In een opiniestuk in Trouw spreken de fractievoorzitters van de ChristenUnie in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zich uit voorstander te zijn van het invoeren van het Zweedse model in Nederland, daarmee moet seks kopen strafbaar worden gesteld. Eerder sprak ook het CDA in de Tweede Kamer steun uit voor het burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxpose dat hiertoe oproept. De Tweede Kamer stemt donderdag over de motie.

De Haagse ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis zegt groot respect te hebben voor de jongerenbeweging die dit onderwerp op de politieke agenda heeft gezet. “Die zijn opgestaan en hebben gezegd: ‘In wat voor land leven we eigenlijk en in wat voor land willen we leven? Vinden wij het normaal dat vooral mannen op bestelling seks kunnen kopen?’ Dat vinden zij niet normaal en dat vind ik ook niet normaal”, zegt Grinwis in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Met zijn partij roept Grinwis al langer op tot sluiting van de sector.

In Den Haag is er het plan om de raamprostitutie te verplaatsen naar een erotisch centrum op de rand van het stadscentrum en de Binckhorst, maar ook daarvoor gaan bij Grinwis de handen niet op elkaar. “Ik zie liever de raamprostitutiestraten in Den Haag gesloten worden dan verplaatst. Sowieso vind ik verplaatsing naar deze plek in de stad stedenbouwkundig een slecht idee: wie gaat nou vlak naast het spoor zo’n centrum plaatsen? Op een plek waar je ook heel goed bijvoorbeeld de campus van een universiteit zou kunnen bouwen?”, zo vraagt Grinwis zich af.

“We gaan een zieltogende sector aan een glimmende locatie helpen… Er staat nu 40 à 50 procent van de ramen leeg in Den Haag”, stelt Grinwis. De fractievoorzitter ziet daarom liever dat een van de straten wordt gesloten: “Het is volgens mij veel interessanter om nu bijvoorbeeld de Doubletstraat te sluiten dan om de hele sector -Geleenstraat en Doubletstraat- te verplaatsen naar zo’n nieuw centrum ergens in een stukje niemandsland in de sporendriehoek.”

Luister hier naar het gesprek met Pieter Grinwis op Den Haag FM.