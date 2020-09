Museon opent depots met ruim 300.000 objecten voor bezoekers

Bezoekers van het Museon kunnen hun bezoek vanaf nu uitbreiden met een rondleiding door de depots van het museum. In drie grote depots bewaart het Museon meer dan 300.000 objecten. Sommige objecten zijn te zien in tentoonstellingen, maar sommige verborgen schatten blijven verborgen in de ondergrondse opslag. “Er ligt echt van alles. We hebben een groot beeldarchief, objecten en tekeningen. Ook hebben we een gigantische vogelcollectie. Daarnaast ligt er ook van alles op het gebied van techniek, zoals oude radio-apparatuur. We hebben ook een baby-gorilla van twee maanden oud die op een heel bijzondere manier geprepareerd is, die laat ik altijd graag zien”, vertelt conservator drs. Frits van Rhijn in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het Museon wil van zijn collecties meer laten zien en biedt nu de gelegenheid om deze enorme en zeer gevarieerde collectie in het depot te bekijken onder begeleiding van een museummedewerker. Normaal gesproken zijn de collectiedepots niet bereikbaar voor bezoekers. Alleen collectiemedewerkers en onderzoekers aan de collectie hebben hier normaal gesproken toegang. “In de depots hebben we klimaatbehandeling. De ruimte moet een bepaalde temperatuur hebben, zo’n 18 graden, omdat er anders fricties in de objecten komen. Ook moet de luchtvochtigheid rond de 50% liggen. Elke keer dat er mensen in het depot komen wordt het klimaat licht verstoord”.

Toch is het momenteel wel mogelijk om met bezoekers door het depot te lopen. “We doen het voor een heel beperkt aantal mensen, namelijk zes per keer, en dat doen we twee keer per week. Door het aantal mensen beperkt te houden kunnen we meteen de anderhalve meter afstand bewaren. We bezoeken een apart stukje van het depot zodat het klimaat zo goed mogelijk gewaarborgd blijft”. Tot december kunnen bezoekers kaartjes kopen voor de rondleiding op woensdagen en vrijdagen.

Luister hier naar het gesprek met drs. Frits van Rhijn op Den Haag FM.