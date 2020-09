Ontslagen gemeenteambtenaar ontkent fraude

De ambtenaar van de gemeente Den Haag die verdacht wordt 1,7 miljoen euro te hebben verduisterd, ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. ‘Ik word geslachtofferd’, zei hij dinsdag in de rechtbank, schrijft mediapartner Omroep West. Daar probeerde hij via een kort geding een einde te maken aan het beslag dat de gemeente liet leggen op zijn bezittingen en die van zijn vrouw.

Afgelopen juli wordt bekend dat de gemeente Den Haag de ambtenaar op staande voet had ontslagen. De Haagse politiek reageerde geschokt. De man werkte sinds 2010 voor de gemeente, als controller voor de Dienst Stadsbeheer. Volgens de gemeente sluisde hij via een wirwar van bv’s 1,7 miljoen euro weg, naar bedrijven die aan hem te linken zijn.

In totaal worden 58 facturen ontdekt waar iets mis mee zou zijn. Zo zou hij zijn handtekening hebben gezet onder rekeningen waarvoor geen diensten waren geleverd. De gemeente liet daarom beslag leggen op de bezittingen van de man en van diens vrouw. Het gaat onder meer om een huis, een Porsche van zo’n 24.000 euro die hij contant afrekende, en tachtigduizend euro contant geld.

‘Spaargeld’

Zijn vrouw had dat geld in beheer. Het was spaargeld, volgens de ex-ambtenaar. ‘Mijn vader geeft mij geld, geld voor de kinderen, cadeaugeld’, dat hij vervolgens van de bank haalde om contant in huis te bewaren. ‘Ik ben Hindoestaan, dat is gebruikelijk in mijn cultuur.’

Toen zijn huis verbouwd werd, stortte hij het toch maar op de bank. ‘Omdat er veel mensen in huis waren’, legde hij uit. Waarom de man de schenking nooit had opgegeven bij de belasting kon hij niet verklaren.

‘Hard geraakt’

De ambtenaar wil dat er een eind komt aan het beslag. Hij vindt dat hij te hard geraakt wordt hierdoor. Zo heeft de ING de hypotheek opgezegd waardoor hij zijn huis moet verkopen. ‘We staan straks op straat’, klaagde hij. Ook wil hij zijn Porsche verkopen om schulden af te lossen, maar dat kan door het beslag niet.

Zijn vrouw is inmiddels geschorst van haar werk bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl ze net aan een nieuwe functie zou beginnen. Ook op haar bezittingen is beslag gelegd omdat zij van de praktijken van haar man op de hoogte geweest moet zijn, volgens de gemeente.

Niks verkeerd

De inmiddels ontslagen ambtenaar vindt dat hij niks verkeerd heeft gedaan. ‘Andere controllers werken op dezelfde manier als ik werk’, zei hij. Zijn baas, ook aanwezig in de rechtszaal, sprak dit tegen. ‘Hij was bij uitstek degene die had moeten zeggen: jongens dit klopt niet’, zei de advocaat van de gemeente.

Tegen het echtpaar loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Ook in dat onderzoek is beslag gelegd. De man en zijn vrouw zijn inmiddels gehoord door de Rijksrecherche. In dit kort geding doet de rechter over twee weken uitspraak.