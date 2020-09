Vierde verdachte opgepakt voor dodelijke steekpartij op de Pier

De politie heeft dinsdag een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van ‘openlijk geweld in vereniging’. Hij is aangehouden in zijn cel waar hij vastzit op verdenking van een ander feit dat los staat van de steekpartij.

De fatale steekpartij vond maandag 10 augustus plaats. Een 19-jarige Rotterdammer, Cennethson ‘Chuchu’ Janga, werd bij de ingang van de Pier in zijn hartstreek gestoken en overleed korte tijd later. Direct na het steekincident werden al twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden die worden verdacht van doodslag in vereniging. Drie weken geleden werd besloten dat het tweetal in ieder geval nog 90 dagen vast blijft zitten. Even later werd ook rapper Blacka als derde verdachte opgepakt voor opruiing en openlijk geweld. Ook hij zit nog vast.

Het rechercheteam dat de dood van de 19-jarige Cennethson Janga onderzoekt, is nog op zoek naar meer foto’s en filmpjes die zijn gemaakt op maandagavond 10 augustus bij de Pier van Scheveningen. Een ruzie tussen vermoedelijk twee groepen jongeren leidde rond 18.30 uur tot het dodelijke steekincident. Het slachtoffer probeerde nog weg te komen, maar zakte bij de ingang van de Pier in elkaar. Agenten en ambulancepersoneel probeerden de bloeding te stoppen, maar Cennethson overleed even later in het ziekenhuis.