Wedstrijden ADO Den Haag te zien in bioscoopzaal Pathé Spuimarkt

Voor voetbalfans van ADO Den Haag die door de coronamaatregelen nu niet meer hun club in het stadion kunnen zien, biedt Pathé de ultieme oplossing. In de bioscoop Pathé Spuimarkt worden vanaf zaterdag 12 september wekelijks de wedstrijden van ADO Den Haag vertoond. Zo kunnen voetballiefhebbers toch samen met andere fans hun club live zien.

Pathé vertoonde in de voorgaande jaren vaker populaire voetbalwedstrijden, zoals de finales van de Johan Cruijff-schaal, Champions League, EK’s en WK’s. Deze voorstellingen werden altijd zeer gewaardeerd. De Eredivisiewedstrijden zijn nog nooit eerder op deze grote schaal vertoond.

Commercieel directeur Doron Kurz van Pathé: “In deze bijzondere tijd waarin veel grote evenementen niet doorgaan of door minder mensen mogen worden bezocht, kunnen wij film-, muziek- en sportliefhebbers toch een unieke ervaring in een veilige 1,5 meter-setting bieden. Zo streamden wij deze zomer al concerten en dj sets, en nu komen daar met dank aan FOX Sports ook de live Eredivisiewedstrijden bij. Voetballiefhebbers kunnen op deze manier toch samen met andere fans hun favoriete club steunen. Op het grote witte doek zal de kijkervaring mogelijk nog beter zijn dan in het stadion en zullen de wedstrijden nog beter te volgen zijn. Alleen de geur van het gras zal ontbreken.”

Kaarten voor de wedstrijden van ADO Den Haag zijn te koop via de website van Pathé en kosten 8,50 euro per stuk.