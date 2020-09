134.250 euro voor geheime vuurwerkshow: “geldverspilling” vindt deel gemeenteraad

Een deel van de Haagse gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de subsidie van de gemeente voor de onaangekondigde vuurwerkshow op Scheveningen, afgelopen zaterdag. Niemand wist dat de show zou komen, zelfs strandtenthouders werden verrast. De gemeente Den Haag heeft voor het vuurwerk een subsidie van 134.250 euro gegeven.

Dit is iets minder dan de 150.000 euro die door de gemeente eind vorig jaar is toegezegd. “Vanwege het coronavirus is de organisatie van het Vuurwerkfestival met een nieuw plan gekomen voor dit jaar en daarom is de subsidie ook lager”, stelde de gemeente.

Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie: veel partijen in de Haagse gemeenteraad vinden deze subsidie veel te hoog. Vooral vanwege de huidige coronacrisis vindt men het onverstandig. Het beeld dat overblijft: slechts een handjevol mensen dat toevallig op de boulevard van Scheveningen was, zag het Haagse belastinggeld in rook opgaan.

“Het lijkt me duidelijk dat dit zonde was van het geld en dat dit nooit meer op deze manier mag gebeuren”, zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai van coalitiepartij PvdA. Haar collega Arjen Kapteijns (GroenLinks) is iets gematigder: “Het is wel wat wrang om in deze tijd, waarin we iedere euro zo hard nodig hebben om met elkaar het hoofd boven water te houden, er klaarblijkelijk nog potjes over zijn voor dit soort frivoliteiten.”

De oppositie in de raad is – zoals gewoonlijk – scherper over de gift van het stadsbestuur. “Wat een belachelijke en bizarre geldverspilling”, zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP. Ook Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij begrijpt niets van deze keuze: “Wat een verspilling in een tijd dat we ieder dubbeltje hard nodig hebben. Wie verzint zoiets?!”

Het idee komt uit de koker van organisator van het vuurwerkfestival, maar de subsidie is afgegeven door economiewethouder Saskia Bruines (D66). Dat er weinig mensen van de vuurwerk- en droneshow hebben kunnen genieten, is volgens haar woordvoerder geen probleem. “Bij een bijdrage vanuit de portefeuille Economie gaat het niet alleen om bezoekersaantallen, maar ook om bijvoorbeeld wat zo’n festival bijdraagt aan het imago van Den Haag als stad aan zee.”

Tekst gaat verder onder de video

Die mening wordt gedeeld door coalitiepartij CDA. “We zijn blij met de positieve aandacht die Scheveningen hierdoor heeft gekregen”, betoogt CDA’er Kavish Partiman. “Normaal levert de forse investering direct veel geld op door de hordes bezoekers die erop af komen, helaas was het dit jaar niet mogelijk. We zijn hoopvol gestemd dat deze impuls ervoor zorgt dat Scheveningen op de kaart blijft als de mooiste badplaats van Nederland en hopen heel snel weer de bezoekers te verwelkomen.”

Ook D66-raadslid Birgül Özmen is positief: “Ik ben blij dat we het op deze manier toch nog een beetje hebben kunnen vieren: onaangekondigd maar toch goed bekeken!” Ze wijst erop dat de kosten lager waren dan normaal, omdat de gemeente nu 134.250 euro van de eerder toegezegde 150.000 euro heeft besteed. Özmen snapt dat het jammer is dat niet iedereen naar de show heeft kunnen kijken. “Ik zou het prachtig hebben gevonden als we met zijn allen op het strand konden staan om het 40-jarige bestaan te vieren. Maar dat zou zoveel mensen naar Scheveningen halen dat het onveilig zou worden.”

Maarde oppositie is hier niet van overtuigd. Fractieleider Sebastian Kruis van de PVV richt zijn pijlen op de wethouder en haar partij. “Misschien is het een idee dat Saskia Bruines de helft uit eigen zak betaalt en dat Droeftoeter’66 de andere helft uit de partijkas betaalt.” Ook fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren is fel. “Heeft de gemeente geld over? Wie heeft hier wat aan? Hoe is dit richting de belastingbetaler te verantwoorden?”, zegt hij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Voor Barker is de kwestie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over het evenementenbeleid.

Luister hier naar het gesprek met Robert Barker op Den Haag FM