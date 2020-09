Achtergelaten koffer met boeken reden voor tijdelijke afsluiting Lange Poten

Meer in

Een deel van de directe omgeving van Lange Poten is dinsdagmiddag kort afgezet geweest. Dit gebeurde nadat er een achtergelaten koffer werd aangetroffen.

Na onderzoek door Team Explosieven Verkenning is gebleken dat er boeken in de koffer zaten. “De omgeving is weer vrijgegeven”, zo tweet de politie.