Alle vloeren van ministerietorens Turfmarkt moeten worden verstevigd

Alle vloeren in de torens van de ministeries Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid moeten worden verstevigd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het gaat om verschillende delen van de 37 etages in de torens. Daarnaast moeten tien etages van het middendeel in zijn geheel worden aangepakt. Dit blijkt uit een aanbesteding die is uitgeschreven voor de torens aan de Haagse Turfmarkt. Uit de omschrijving van de aanbesteding blijkt dat de zogenoemde breedplaatvloeren met plaatnaden die er nu liggen ‘niet voldoende draagkracht hebben’.

Staatssecretaris Raymond Knops liet onderzoek doen naar de veiligheid van 3792 overheidsgebouwen in Nederland nadat een parkeergarage in Eindhoven in mei 2017 – een maand voor de oplevering – instortte. Uit dit onderzoek bleek dat bij meer gebouwen dezelfde vloerconstructie is gebruikt. Het gebouw aan de Turfmarkt is er een van. Daarop werd besloten sommige vloeren van het ministeriegebouw beperkt te gebruiken en andere helemaal niet, tot de vloeren hersteld zouden worden.

Andere Haagse gebouwen met dezelfde vloerconstructies zijn de panden van Europol aan de Eisenhouwerlaan, Eurojust aan de Jan Willem Frisolaan, de Hoge Raad der Nederlanden aan de Korte Voorhout en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat aan de Rijnstraat. Daarom mogen ook daar minder mensen op een afdeling werken en is de opslag beperkt. Volgens staatssecretaris Knops zijn deze gebouwen met de preventieve maatregelen veilig te gebruiken, maar ook deze vloeren moeten uiteindelijk worden hersteld.