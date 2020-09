Hoogste aantal coronabesmettingen in maanden in Den Haag, overleg over maatregelen

Crowdfunding moet Franstalig album Tess Merlot mogelijk maken

“We wilden eigenlijk toch een keertje af van de werktitel”, zegt zangeres Tess van der Zwet in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Haar artiestennaam zal in de toekomst niet meer Tess et Les Moutons (vertaald: Tess en de schaapjes) zijn, maar verder gaan als Tess Merlot. Wat blijkt? De naam werd verkeerd uitgesproken en ook op posters was de lange naam niet altijd even handig. “Soms vergeten ze de s achter Les, soms vergeten ze de s achter Moutons. En soms speel ik alleen met Tim of alleen met Leon en dan is het de vraag of het Tess met één Mouton is”, zo mijmert Van der Zwet. “De jongens zagen er ook niet echt meerwaarde in. Het past ook niet meer zo goed.”

Onlangs deed Tess, met haar schaapjes in de naam, nog mee aan het SBS6-programma We Want More. Samen behaalden ze de halve finale, de verwachting is dat vooral haar voornaam en de Franse chansons zijn blijven hangen: “Ik ben met mijn kop op televisie geweest, dat hebben een aantal mensen gezien en mensen kennen de naam Tess. Dus je tikt in ‘Tess en Franse muziek’ en je komt bij mij uit. We want more was natuurlijk supercool, maar het gaat natuurlijk om die langdurige, die duurzame carrière die je wilt. Tv is leuk, maar mensen zijn je ook zo weer vergeten.”

De zangeres ziet geen probleem om na haar tv-avontuur de naam van de band te veranderen. “Dit najaar sta ik in 28 theaters met Michael Varekamp en The Legends. Wat was het dan? Was het dan ‘Tess van der Zwet van Tess et Les Moutons samen met Michael Varekamp en Wiboud Burkens van The Legends’? Dat is dan zo’n mond vol!”

Uiteindelijk is er gekozen om de band te vernoemen naar een blauwe druivensoort: Merlot, aangevuld door haar voornaam: Tess. “We willen heel graag die oversteek maken naar België en Frankrijk, dan zit je met die naam Tess van der Zwet. Die uitspraak is niet je-van-het. Het is niet charmant. Het klinkt ook helemaal niet Frans. Het moest iets Frans zijn wat iedereen ter wereld kan uitspreken en wat meteen dat gevoel geeft: “Dat is iets Frans’.”

Met de lancering van de nieuwe bandnaam is er ook een crowdfunding gelanceerd om een album met louter Franstalige nummers mogelijk te maken. “Alle liedjes liggen er, maar het moet nog opgenomen worden.”

Daarvoor wordt een totaalbedrag van 9.200 euro gezocht. “Ik wil ook gewoon dat iedereen goed betaald wordt, uiteindelijk moet je er van kunnen leven. Ik heb mijn spaargeld in de strijd gegooid, maar dat is gewoon niet genoeg om zo’n plaat op te nemen.”

Tess vindt dat de Franstalige muziek nog wel een steuntje in de rug kan gebruiken in Nederland en dat wil ze graag geven, met het eigen album. “We moeten het chanson niet presenteren als een oubollig genre. Het liefst dus nu, met eigen werk, laten zien hoe het mee kan gaan met de tijd.”