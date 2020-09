Hoogste aantal coronabesmettingen in maanden in Den Haag, overleg over maatregelen

Het aantal positieve coronagevallen in Nederland is woensdag met 1140 gestegen. Dit is de grootste stijging in maanden. Minister Hugo de Jonge maakt zich vooral zorgen om de groei in de grote steden. ‘Amsterdam, Den Haag en Rotterdam denken na over extra maatregelen om het virus te bestrijden.’ Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het aantal nieuwe besmettingen bedraagt woensdag 1140, zo maakte minister De Jonge tijdens een vragensessie op YouTube bekend. ‘Dat is veel hoger dan gisteren en eergisteren’, zo zei de bewindsman. ‘Eigenlijk is dit het hoogste in maanden, dus het gaat niet de goede kant op.’

De minister noemde vooral de grote steden als brandhaarden. ‘Er is reden voor zorg in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Je ziet dat het aantal besmettingen daar te hoog is. Vandaar dat deze gemeenten nadenken over extra maatregelen om het virus te bestrijden.’

Intelligente lockdown

Volgens de minister is het belangrijk dat deze maatregelen gaan werken. ‘Als deze extra maatregelen van de gemeenten niet werken, dan kom je weer uit bij de maatregelen die we in het voorjaar moesten nemen’, zo verwees De Jonge naar de intelligente lockdown.

De Jonge benadrukt dat de regering ernaar streeft om de maatregelen zoveel mogelijk op lokaal niveau toe te passen. ‘We weten nu veel beter waar het virus zich verspreidt en kunnen daardoor preciezere maatregelen nemen. Hiermee hopen we dat we lokaal of regionaal maatregelen kunnen nemen en hopen we landelijke maatregelen te kunnen voorkomen.’

‘Altijd overleg’

De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen bevestigt dat de gemeente in gesprek is met het ministerie over extra maatregelen. ‘Er is altijd overleg tussen het Rijk en de gemeente, dus nu ook. Op dit moment zijn extra maatregelen nog niet aan de orde, maar als dit verandert dan laten we dat uiteraard weten.’